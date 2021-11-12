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إسرائيل تلجأ لنموذج محاكاة «أومبيجا» للهروب في الملاجئ حال تفشي سلالة فتاكة من كورونا

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إسرائيل تلجأ لنموذج محاكاة «أومبيجا» للهروب في الملاجئ حال تفشي سلالة فتاكة من كورونا إسرائيل تلجأ لنموذج محاكاة «أومبيجا» للهروب في الملاجئ حال تفشي سلالة فتاكة من كورونا

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى التطعيم ضد ، جاء ذلك خلال كلمة له من ملجأ محصن تحت الأرض خاص بالحماية من الهجوم النووي، كنموذج محاكاة، ضمن إطار تدريب يعد غير مسبوق على مستوى العالم معروف باسم «أومبيجا»، ويحاكي التدريب سيناريو تفشي سلالة فتاكة جديدة من فيروس كورونا.

وحث بينيت، الإسرائيليين إلى تطعيم أطفالهم في سن 5-11 عاما، محذرا من خطر تفشي سلالات جديدة أكثر فتكا من كورونا تستطيع الصمود أمام اللقاحات، مضيفا: «لا داعي إطلاقا لأن يصاب أحد الأطفال ثم ينقل العدوى إلى غيره من الأطفال الذين قد يواجهون في حالات معينة تداعيات الآثار الجانبية طويلة المدى وسلسلة من الأعراض غير البسيطة .

وشدد بينيت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكافة السيناريوهات فيما يخص تفشي كورونا، قائلا: «من الممكن الانتظار ورجاء الأمل، لكن الشيء الأصوب هو الاستعداد لوقوع كل سيناريو والتحقق من جاهزية كافة الوزارات الحكومية، ومن قدرة المستشفيات على التعامل مع الظروف الاستثنائية، وأن يتابع العلماء عن كثب كل طفرة متحورة تنشأ في العالم».

وتجاوزت الإصابات في العالم 251 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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