كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن بالنزهة وضبط المتهم

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كشفت اجهزة الامن بوزارة الداخلية ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة بإكتشافها سرقة " مجموعة من المتعلقات والأجهزة الإلكترونية" من داخل محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه " عاطل مقيم الغربية ،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " التسلق " وإعترف بإرتكاب عدد 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (لدى عميله "سيئ النية