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غدا السبت ..استئناف المتهمين ب"انهيار عقار جسر السويس " على حبسهم

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غدا السبت ..استئناف المتهمين ب"انهيار عقار جسر السويس " على حبسهم غدا السبت ..استئناف المتهمين ب"انهيار عقار جسر السويس " على حبسهم

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تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، غدا السبت ،استئناف المتهمين على الحكم الصادر ضدهم ب«انهيار عقار جسر السويس»والذى قضى بمعاقبة 5متهمين بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالحبس عاما وكفالة 50 ألف جنية والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات .

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السبت الماضي بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

المصرى اليوم

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