أمن المنافذ يضبط 800 قضية خلال 24 ساعة

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تمكن ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 5قضايا

وفى مجال الأمن العام ضبط عدد 54 قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 366خالفة مرورية متنوعة وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد 3 قضايا وتنفيذ 280 قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.