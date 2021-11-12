حورية فرغلي تحتفل بانتهاء تصوير «أيام».. والعرض قريبًا (صورة)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أنتهت النجمة حورية فرغلي، أمس الخميس، من تصوير أخر مشاهد مسلسلها الجديد «أيام»، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقام منتجه صادق الصباح بالاحتفاء معها وأسرة العمل بـ«فركش» التصوير، ووجه الشكر لهم جميعًا، ومن المقرر أن تعود «حورية» إلى القاهرة الليلة حسبما أكدت في تصريحات خاصة للمصري اليوم.

وأكد صادق الصباح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «يجري حاليًا المخرج محمد أسامة عمليات المونتاج للحلقات، وتم الانتهاء من تسليم عدد كبير منها لمحطة mbc مصر المقرر أن تعرض المسلسل حصريًا عبر شاشتها خلال الأيام المقبلة».

- صورة أرشيفية

المسلسل يتكون من 50 حلقة، بطولة حورية فرغلي ورياض الخولي، ويشاركهما كل من الفنان حجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، سلوى خطاب، ندى موسى، أحمد صفوت، ميدو عادل، محمود حجازى، وتم تصويره بالكامل في بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري واخراج محمد أسامة.

العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.