أخبار عاجلة

خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير الزمالك بقرار صادم -
معاناة الأم بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بسبب «ويبقى الأثر» -
أيمن بهجت قمر لـ «ساويرس» «الفن مش حتة ريش وقعدة حلوة بس.. إحنا مش في الجونة» -
عاجل | الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان -
أشرف قاسم ينتقد أداء الزمالك أمام الإسماعيلي -
محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بالطرق والمحاور الرئيسية (فيديو) -
دروجبا: الحضري كان ممكن يلعب حتى 70 عامًا.. وكنت أتمنى أن أرى أبوتريكة في أوروبا -
«ركز مع فريقك وليس مع الأهلي».. رسالة نارية من تيجانا إلى كارتيرون -
إداري الزمالك: متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

حورية فرغلي تحتفل بانتهاء تصوير «أيام».. والعرض قريبًا (صورة)

Print
حورية فرغلي تحتفل بانتهاء تصوير «أيام».. والعرض قريبًا (صورة) حورية فرغلي تحتفل بانتهاء تصوير «أيام».. والعرض قريبًا (صورة)

لاقتراحات اماكن الخروج

أنتهت النجمة حورية فرغلي، أمس الخميس، من تصوير أخر مشاهد مسلسلها الجديد «أيام»، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقام منتجه صادق الصباح بالاحتفاء معها وأسرة العمل بـ«فركش» التصوير، ووجه الشكر لهم جميعًا، ومن المقرر أن تعود «حورية» إلى القاهرة الليلة حسبما أكدت في تصريحات خاصة للمصري اليوم.

وأكد صادق الصباح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «يجري حاليًا المخرج محمد أسامة عمليات المونتاج للحلقات، وتم الانتهاء من تسليم عدد كبير منها لمحطة mbc المقرر أن تعرض المسلسل حصريًا عبر شاشتها خلال الأيام المقبلة».

- صورة أرشيفية

المسلسل يتكون من 50 حلقة، بطولة حورية فرغلي ورياض الخولي، ويشاركهما كل من الفنان حجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، سلوى خطاب، ندى موسى، أحمد صفوت، ميدو عادل، محمود حجازى، وتم تصويره بالكامل في بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري واخراج محمد أسامة.

العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس سموحة : مروان حمدي أفضل هداف في مصر (فيديو)

رئيس سموحة : مروان حمدي أفضل هداف في مصر (فيديو)

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية