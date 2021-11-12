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«فابريكا» يقدم عرضا مسرحيا مستوحى من الليلة الكبيرة بساقية الصاوي

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«فابريكا» يقدم عرضا مسرحيا مستوحى من الليلة الكبيرة بساقية الصاوي «فابريكا» يقدم عرضا مسرحيا مستوحى من الليلة الكبيرة بساقية الصاوي

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يحيي فريق فابريكا حفلاً استعراضياً السبت، 13 نوفمبر، في السابعة والنصف مساءً، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى،ويتضمن الحفل عرضاً مسرحياً مستوحى من عرض الليلة الكبيرة ويعد أشهر ما قدم مسرح العرائس في . فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، كلمات صلاح جاهين، ومن ألحان سيد مكاوي، ومن إخراج صلاح السقا.

فريق «فابريكا»، تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة، التي فكرت منذ سنوات في تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها في غياب هذا النوع من الشكل المعروف والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.

العرض المسرحي لفرقة فابريكا، من إخراج: مناضل عنتر، ورؤية وإشراف موسيقي: مهاب قداح، ومعالجة مسرحية وحوار: أدهم سيد ومخرج منفذ: مصطفى عبدالهادي، وأعضاء الفرقة عماد الياس وعاليا ندى وكريستين مجدي.

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