فصل التيار الكهربائى غدًا عن عدة مناطق بنجع حمادي لأعمال الصيانة

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أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائى غدا السبت الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري عن عدة منطاق بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة أنه المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى هي: «شارع 15 يوليو- شارع 30 مارس- منطقة السكة الحديد- منطقة الأوقاف- منطقة مجلس المدينة- مركز الشرطة- منطقة المسطحات والجوازات- منطقة محطة التليفزيون- منطقة جراج عثمان- منطقة بين المحطات- منطقة المستت- كوبرى نجع حمادي- منطقة المرور- الخط السريع- الشونة- عمارة الأوقاف».

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 9 صباحًا من نفس اليوم.

وطالبت الشركه عملائها المتواجدين بالاماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اتخاذ احطياتهم من خلال تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.