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سوريا تسعى لتوطين انتاج لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا

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سوريا تسعى لتوطين انتاج لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا سوريا تسعى لتوطين انتاج لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا

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أعلن وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، أنه ستجري خلال اليومين القادمين مباحثات سورية-روسية بشأن توطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، إنه سيتم تشيكل لجنة مشتركة لاستكمال الإجراءات الفنية لتوطين هذه الصناعة باعتبار اللقاح الروسي أثبت فعاليته من خلال استخدامه في سوريا.

وأضاف الصباغ أن «الاتفاق الأولي سيكون مع شركة»تاميكو«وستحدد المسارات خلال الاجتماع»، مؤكدا أن انتاج اللقاح الروسي له أكثر من بعد، أهمه البعد السياسي، مضيفا أن، العلاقات السورية الروسية ليست علاقات مصالح فقط وإنما عميقة حيث امتزج الدم الروسي مع السوري على الأرض السورية نتيجة الحرب.

وتجاوزت الإصابات في العالم 251 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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