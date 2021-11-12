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الكهرباء: فاتورة النادي الإسماعيلي 4 ملايين جنيه.. والإدارة لم تتواصل معنا

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الكهرباء: فاتورة النادي الإسماعيلي 4 ملايين جنيه.. والإدارة لم تتواصل معنا الكهرباء: فاتورة النادي الإسماعيلي 4 ملايين جنيه.. والإدارة لم تتواصل معنا

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قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء ان نادى الاسماعيلى نادى جماهيرى كبير وعريق وغير صحيح ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام أو السوشيال ميديا عن فصل التيار بسبب مديونية النادى.

واكد السيد في تصريحات صحفية على عدم تواصل أي من مسؤولى النادى مع إدارة الشركة حتي الآن في ذلك الشان وانه داعم وبقوه لجماهير النادى الاسماعيلى الوفيه في الحفاظ على استقرار النادى.

وكان المهندس يحي الكومي رئيس نادي الاسماعيلي أشار إلى في تصريحات صحفية إلى توجيه إنذارات بفصل التيار الكهربائي عن النادي بسبب تراكم المديونيات.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء أن مديونية النادي تجاوزت ال٤ مليون جنيه، لافته إلى انه لم يقم بتسديد قيمة الاستهلاك خلال الثلاث سنوات الماضية مما استوجب توجيه خطابات لإدارة النادي تطالبه بسرعة سداد الفاتورة.

وطالب المصدر إدارة النادي بضرورة التواصل مع شركة الكهرباء بالاسماعيلية لجدولة المديونية، لافته إلى أن الإجراء القانوني هو فصل التيار عن المبنى الاجتماعي للنادي وهو إجراء تحاول الشركة تفاديه إلا أن القانون يلزمها بذلك حفاظا على حقوق الشركة.

المصرى اليوم

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