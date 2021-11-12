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رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل السفير التونسي

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رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل السفير التونسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل السفير التونسي

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استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لدى ، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بشأن ملف المرأة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير التونسي في أول زيارة له للمجلس ،مشيدة بالتجربة التونسية في النهوض بملف المرأة ،مشيرة إلى أن المرأة في مصر تعيش الآن عصرها الذهبي حيث تحظى بقيادة سياسية واعية ومستنيرة، ولديها ادراك كبير وقناعه بدور المرأة، مشيرة إلى أن مايتم صناعته الآن هو لمستقبل المرأة المصرية، وهو ما سيظل تتحدث عنه الأجيال القادمة .

وأكدت مرسي أن المرأة لها دور هام في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب من خلال تربية الأبناء على الإنتماء وحب الوطن، معربه عن سعادتها بتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا الملف الهام ،والاستفادة من تجربة مصر في مجال اعداد مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة لاسيما ان مصر تعد أول دولة عربية تطلق هذا المسح في المنطقة، بالإضافة إلى تجربتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدة السيدات على اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والنهوض بالحرف التراثية الاصيلة .

من جانبه أشاد السفير محمد بن يوسف بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملف المرأة، مشيداً بالإرادة السياسية في مصر الداعمة والمساندة للمرأة ،مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية يدرك جيداً أن قضية المرأة هي قضية مجتمع، مؤكداً على أن تونس خطت خطوات متميزة في ملف تمكين المرأة، مشيرا ايضا إلى دور المرأة التونسية في النهوض بالمجتمع التونسي والوقوف بجانبه في مواجهة التحديات والتغيرات التي يشهدها.

المصرى اليوم

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