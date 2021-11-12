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رغم التقلبات الجوية.. إقبال سياحي متزايد على زيارة الأقصر

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رغم التقلبات الجوية.. إقبال سياحي متزايد على زيارة الأقصر رغم التقلبات الجوية.. إقبال سياحي متزايد على زيارة الأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، وصول عدد كبير من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات «اليوم الواحد»، بالرغم من التقلبات الجوية وتحذيرات سقوط الامطار، بإعداد زادت عن ٧ آلاف سائح، واستمرت المدينة بمناطقها الاثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، بجانب الرحلات المباشرة من مطارات نيويورك ومدريد وبوخارست .

وأعرب السياح، عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، والهندسة والفلك في المعابد الشاهقة وعظمة الألوان والنقوش التي تحتفظ بها الاعمدة والمقابر الفرعونية بوادى الملوك والملكات، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف، والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية، وتشييرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ايمن ابوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالاقصر، إن مدينة الاقصر، تشهد العديد من التدفقات السياحية من مختلف الجنسيات صاحبة اشهر متحف قديم مفتوح في العالم، يتم التجهيز للاحتفال بافتتاح طريق المواكب المقدسة أو طريق ابوالهول الذي تم الانتهاء من اكتشافة وترميمة خلال السنوات الاخيرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يعطى اهتماما خاصا لكل مايتعلق بالثقافة والتراث في بهدف اعادة البناء الحضارى المصرى والتعامل مع الموارد الحضارية بما يليق بمكانتها التراثية العظيمة، وقد تحققت العديد من الانجازات الحضارية خلال السنوات الاخيرة في مصر مما انعكس بشكل ايجابى ملحوظ على اول موسم سياحى بعد موجات كرونا المتلاحقة .

المصرى اليوم

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