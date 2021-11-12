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سميرة سعيد: أنا بخير.. وأستعد لحفل افتتاح ملتقي «أولادنا»

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سميرة سعيد: أنا بخير.. وأستعد لحفل افتتاح ملتقي «أولادنا» سميرة سعيد: أنا بخير.. وأستعد لحفل افتتاح ملتقي «أولادنا»

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تحسنت الحالة الصحية لـ"الديفا" سميرة سعيد، بعدما كانت تعاني من إجهاد شديد نتاج عمل متواصل لساعات طويلة، أثناء فترة التحضير لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية الذي أحيته مؤخرًا.

وأكدت سميرة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنها بخير والأمور الصحية أصبحت أفضل، وأنها تحضر حاليًا للمشاركة بحفل افتتاح الملتقي الخامس لمؤسسة «أولادنا» للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، 16 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، بأغنية جديدة تحمل عنوان «جهاز تسجيل»، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

المصرى اليوم

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