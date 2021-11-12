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المستشارة الألمانية تحذر: كورونا لم تنته بعد

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المستشارة الألمانية تحذر: كورونا لم تنته بعد المستشارة الألمانية تحذر: كورونا لم تنته بعد

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن جائحة كورونا لم تنته بعد، داعية دول العالم إلى تعلم كيفية اتخاذ تدابير وقائية بسرعة لمكافحتها.

واوضحت ميركل في تصريحاتها بمنتدى الأعمال، كجزء من أسبوع قادة أبيك، الذي عقد عن طريق الفيديوكونفرنس، اليوم الجمعة، كنا في المرحلة الأولى، تعاملنا مع انتشار الفيروس بنجاح كبير، لكن سرعان ما أدركنا أن التحدي الأكبر هو القدرة على التصرف بسرعة واستباقية لاتخاذ تدابير وقائية بمجرد زيادة عدد الحالات بشكل حاد.

وأضافت لسوء الحظ، تشهد ألمانيا الموجة الرابعة، ونسجل زيادة كبيرة في عدد المصابين،و يجب أن نفهم أن هذه ليست النهاية، بل علينا تعلم التنبؤ بنمو انتشار الفيروس وزيادة الإصابات، وأن نفهم آلية الوقاية منه.

وتجاوزت الإصابات في العالم 251 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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