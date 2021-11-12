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ضبط عصابة سرقة السيارات فى حلوان

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ضبط عصابة سرقة السيارات فى حلوان ضبط عصابة سرقة السيارات فى حلوان

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تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة «قيادة أحدهما»، وبحوزتهما «فرد خرطوش- طلقة لذات العيار» وتلاحظ وجود كسر بزجاج الباب الأمامى للسيارة والكونتاكت الخاص بها وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة حال توقفها بمنطقة فيصل بالجيزة بأسلوب «كسر الزجاج» وتوصيل الأسلاك واعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، وعقب ذلك أمكن التوصل لمالك السيارة .

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك» وأقرا بارتكاب واقعة سرقة سيارة بذات الأسلوب بالجيزة وقيامهما بمساومة مالكة السيارة وإعادتها لها مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه، وباستدعاء المجنى عليه الأول تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

المصرى اليوم

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