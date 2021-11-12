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ضبط ألف قطعة ملابس مجهولة المصدر

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ضبط ألف قطعة ملابس مجهولة المصدر ضبط ألف قطعة ملابس مجهولة المصدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع للملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة 15 مايو لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المصنع على «1000 قطعة ملابس جاهزة – كمية من الأقمشة» وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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