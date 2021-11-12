إزالة 83 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 83 حالة تعدي على مساحة 45 ألف و150متر مباني، و17 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 80 حالة تعدي على مساحة 45 ألف و150 متر مباني، بمراكز «ههيا- كفر صقر- أولاد صقر- ديرب نجم- الحسينية- الابراهيمية- أبوحماد- منيا القمح- فاقوس»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.