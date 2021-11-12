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مباراة وأنجولا .. مدرب أنجولا يتوعد المصري قبل مواجهة الليلة

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مباراة مصر وأنجولا .. مدرب أنجولا يتوعد المنتخب المصري قبل مواجهة الليلة مباراة وأنجولا .. مدرب أنجولا يتوعد المصري قبل مواجهة الليلة

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قال بيدرو جونسفاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا أن فريقه لن يجعل مهمة مكصر سهلة خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة 12-11-2021 في الجولة الخامسة بتصفيات المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال بيدرو لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية "ETC": " مباراة وأنجولا صعبة للغاية أمام منتخب مصر وهو المرشح الأول للصعود للمرحلة الإقصائية من تصفيات المونديال ".

وتابع: "أتمنى أن تظهر أنجولا بشكل جيد وأثق أن اللاعبين سيظهرون بشكل مميز لكسب الثقة".

واختتم: " الإعداد للمستقبل هو هدفنا فنحن نمتلك فريقا شابا وواعدا ونقدم كرة قدم مميزة، وهدفي هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وتقديم كرة قدم جميلة".

المصرى اليوم

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