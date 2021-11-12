لصالح من يحدث هذا ؟ ..طلب إحاطة بـ«النواب» حول إيقاف «السلف الزراعية» للفلاحين

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تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة السيد القصير، بشأن تعليمات البنك الزراعى بإيقاف السلف الزراعية.

وقال «إدريس» في طلب الإحاطة: «للأسف الشديد صدرت تعليمات للبنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية بإيقاف السلف الزراعية والتي تمثل شريان الحياة للفلاح حيث تساعده على الإنفاق على الزراعة طيلة العام».

ولفت النائب إلى أن هذه التعليمات صدرت في توقيت حرج إلا وهو اقتراب موسم كسر قصب السكر الذي يكلف المزارع مصاريف باهظة من كسر ومشال وشحن، وتساءل: «لصالح من يحدث هذا في ظل تشجيع رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الزراعة وبالأخص المحاصيل الاستراتيجية القومية مثل قصب السكر».