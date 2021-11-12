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الرئيس التونسي يشيد بإصدارات الهيئة المصرية للكتاب بمعرض تونس الدولي

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الرئيس التونسي يشيد بإصدارات الهيئة المصرية للكتاب بمعرض تونس الدولي الرئيس التونسي يشيد بإصدارات الهيئة المصرية للكتاب بمعرض تونس الدولي

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تفقد قيس سعيد رئيس تونس برفقة سعادة السفير ايهاب فهمى سفير في تونس، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض تونس الدولى للكتاب في دورته ٣٦.

وقد اشاد الرئيس التونسى بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي لاقى صدى واقبال كبير، وأيضا بإصدارات الهيئة المختلفة، وقد قام د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، باهدائه مجموعة من إصدارات الهيئة منها كتاب «القاهرة».

كما اختار الرئيس قيس سعيد كتاب «حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب»، وتحدث عن ذكرياته وهو طالب في متابعة اخبار حرب أكتوبر المجيدة وكيف كان فخورا جدا بالجيش المصري وعبوره خط بارليف وإزالة الساتر الترابي «بعبقرية هندسية مصرية» على حد تعبيره.

كان الرئيس التونسي قد افتتح معرض تونس الدولي للكتاب أمس والذي يقام في دورته ٣٦، بقصر المعارض بالكرم، وتحل عليه موريتانيا ضيف شرف، ويحمل شعار «خير جليس في الأنام كتاب»، ويستمر المعرض حتى ٢١ نوڤمبر الجاري.

المصرى اليوم

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