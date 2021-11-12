ربة منزل أمام الأسرة: «مرتبه 15 ألف جنيه وبيديني 20 جنيه مصروف للبيت والأولاد»

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أقامت ربة منزل أمام محكمة الاسرة دعويين نفقة زوجية وصغار ضد زوجها تطالبه فيهما بالإنفاق عليها وعلى طفليه بسبب إعطائها مصروفا للبيت مبلغ قدره 20 جنيه يوميا.

وحددت محكمة الأسرة جلسة لنظر الدعوى الأولى «نفقة زوجية»، ومثلت المدعية أمام المحكمة، وقالت«بصوت مليء بالحزن والأسى زوجي مفترى فاكر نفسه عايش في القرون الوسطى بيدينى مبلغ 20 جنيه يوميا للإنفاق به على طفلين وشراء متطلبات المنزل ومقتنع بأن هذا المبلغ يكفي المصاريف».

وتابعت المدعية قائلة «زوجي يعمل في إحدى الشركات الكبرى والتحق بمنصب مدير في الشركة، وراتبه الشهري لا يقل عن 15 ألف جنيه، ورغم هذا بخيل على نفسه وعلى طفليه، لا ينفق يوميا أكثر من 20 جنيه، وينتظر أتوبيس الشركة لتوصيله إلى مقر عمله، حياته روتينية من العمل للبيت لعدم إنفاق أي أموال في المواصلات العامة».

وذكرت ربة المنزل «تزوجت منذ 4 سنوات زواج صالونات من موظف يعمل في إحدى الشركات الكبرى ومنذ زواجنا أعلم بأنه يتقاضى راتبا شهريا عاليا، إلا إنه يرفض الإنفاق عليه، تحملت بخله وعلمت بعد شهور من الزواج باننى حامل في توأم وتراجعت عن طلب الطلاق، وبعد الإنجاب تخيلت بإنه سوف ينفق عليهما إلا إن لم يزود الـ20 جنيه، مما جعلنى الجأ إلى أقاربي والاقتراض منهم، وتركت مسكن الزوجية أكثر من مرة، لكن الأقارب يتدخلوا ويقنعونها بالعودة من أجل تربية طفليها، فلم تجد أمامها سوى الحصول على مصاريفها هي وطفليها من خلال المحكمة.