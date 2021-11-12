«التخطيط» تتابع مشروعات «الطاقة الجديدة والمتجددة» بالزعفرانة وجبل الزيت

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قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية لمشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والخلايا الفوتوفولطية بمنطقتى الزعفرانة وجبل الزيت، في إطارمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتوجه نحوالاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية التي يشهدها العالم، وما قد تشكله تلك التغيرات من تحديات في المستقبل مما يجعل من تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وخفض الإنبعاثات الكربونية والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات.

أضافت السعيد في بيان صحفى – الجمعة- أن الزيارة تأتي كذلك في ضوء تشجيع الاستثمارفي المشروعات الخضراء واستهداف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.

ترأس وفد الوزارة خلال الزيارة الميدانية محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية والبنية الأساسية.

وأوضح فريد أن الزيارة شهدت عدة لقاءات مع مسئولي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة أهم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع وكذا بعض المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ المشروعات.

وأضاف أنه تم خلال الزيارة الميدانية متابعة مشروعات محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات، ومحطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بإجمالي قدرات 580 ميجاوات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع (بنك التعمير الألماني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أسبانيا)، بالإضافة إلى متابعة بعض من المشروعات الجاري تنفيذها والتي تتمثل في مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة بقدرة 50 م.و بالتعاون مع بنك التعميرالألماني KFW والذي تبلغ تكلفته نحو 36 مليون يورو.

تجدرالإشارة إلى أنه تم توجيه استثمارات قدرها 2.324 مليارجنيه بخطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2021/2022 لتنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع (بنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى إنشاء عدد (3) محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بكوم أمبو والزعفرانة بإجمالي قدرات تصل إلى 120 ميجاوات بالتعاون مع (بنك التعمير الألماني، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي)، هذا فضلًا عن تنفيذ مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمناطق شرق وغرب النيل، وكوم أمبو، حيث تقوم الهيئة بتوفيروإتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.