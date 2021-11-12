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العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:59 صباحاً
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:49 صباحاً
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:49 صباحاً
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:49 صباحاً
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:48 صباحاً
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:48 صباحاً
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كيف تصور فيلما في أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:18 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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