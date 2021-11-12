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شرطة الرياض تُطيح بشخصَيْن أعدّا موقعاً جنوبي الرياض لإيواء مخالفي أمن الحدود

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شرطة الرياض تُطيح بشخصَيْن أعدّا موقعاً جنوبي الرياض لإيواء مخالفي أمن الحدود شرطة الرياض تُطيح بشخصَيْن أعدّا موقعاً جنوبي الرياض لإيواء مخالفي أمن الحدود
اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تُطيح بشخصَيْن أعدّا موقعاً جنوبي الرياض لإيواء مخالفي أمن الحدود

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعدّا موقعاً جنوبي مدينة الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود، حيث ضبط في الموقع (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وضُبط بحوزتهما (23469) ريالًا، وتمّ توقيف المقبوض عليهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كلَّ مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأفاد بأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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