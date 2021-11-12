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إقبال على معرض الأيقونات القبطية في باريس (صور)

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إقبال على معرض الأيقونات القبطية في باريس (صور) إقبال على معرض الأيقونات القبطية في باريس (صور)

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شهد مقر مطرانية الأقباط الارثوذكس بباريس، اقبالا على معرض الأيقونة القبطية بعنوان «تراثي المصري القبطي».

وكان نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، افتتح المعرض بمقر المطرانية في باريس، ويعرض حوالي ٦٠ أيقونة قبطية متنوعة من أعمال الفنانَين ارميا وميريت القطشة، لمدة أسبوعيمن 6 وحتي 20 نوفمبر الجاري.

افتُتح المعرض باحتفال تضمن كلمة مسجلة من قداسة البابا تواضروس الثاني رحب فيها بالحضور، وتحدث عن روحانية الأيقونة وأصالتها في تقليد كنيستنا القبطية، وكذلك كلمات لنيافة الأنبا مارك وعدد من المتخصصين.

وحضر الحفل السيد علاء يوسف سفير بفرنسا، والسيد شريف الديواني القنصل العام لمصر في باريس وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ومعهم كهنة ورهبان، وكذلك عدد من رؤساء المدن التي توجد بها كنائس الإيبارشية، بالإضافة إلى عدد من الفرنسيين والمصريين المتخصصين في التاريخ القبطي والمصري القديم.

المصرى اليوم

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