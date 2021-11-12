وزير الري يشدد على أهمية أعمال الرفع المساحي في نطاق المشروعات القومية

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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً يستعرض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى في نطاق المشروعات القومية الكبرى، التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات.

ووجه «عبدالعاطى» بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على انهاء كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة موضحا ان الهيئة المصرية العامة للمساحة تساهم في العديد من المشروعات القومية، ومنها أعمال الرفع المساحى لمشروع المسار الناقل لمياه مصارف غرب الدلتا حتى محطة الحمام، ومشروع غرب الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى واعمال الرفع المساحى لمشروع توسعة محور ٢٦ يوليو.

واشار َوزير الري إلى اهمية دور هيئة المساحة في أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع، ومشروع ترسيم الحيازات الزراعية (كارت الفلاح) بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إعداد قاعدة بينات مكانية لمسطح ٣.٢٠ مليون فدان تقع في (٦) محافظات كمرحلة اولى (الغربيه -بورسعيد-اسيوط- سوهاج- الشرقية- البحيرة) وجارى استكمال باقى محافظات الجمهورية.

واوضح «عبدالعاطي» ان وزارة الري ممثلة في هيئة المساحة تشارك في أعمال لجنة استرداد وتقنين اراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ٥٩٨١١ طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً، وتنفذ الهيئة العديد من الأعمال المساحية بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة، حيث تعاونت الهيئة مع هيئة الاوقاف في مشروع حصر أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، موضحا انه تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية لتلك الأملاك، بالاضافة إلى إعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، وتدريب العاملين بهيئة الاوقاف على استخدام الاعمال المنفذة، كما تعاونت الهيئة مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء في اعداد خرائط رقمية لإستخدامها في اعمال التعداد السكانى في عام ٢٠١٧، كما قامت وتقوم الهيئة بحصر املاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السكة الحديد، هذا بالاضافة إلى املاك بعض المحافظات.

ومن جانبه، قال المهندس على منوفي رئيس هيئة المساحة، إنه في إطار الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العلمية في مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل بعدد (٤٢) محطة، والتى تتيح الاحداثيات (X،Y) بدقة عالية تصل إلى اقل من ٣ سم وجارى تفعيلها لخدمة القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

وأوضح «منوفي» أن هيئة المساحة نفذت سابقاً أعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الادارية- مدينة العلمين الجديدة- مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة انتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وشبكة الطرق الجديدة (الدائرى الإقليمى- الدائرى الأوسطى- محور روض الفرج- شبرا بنها الحر)، ومشروع القطار المكهرب بين العاصمة الإدارية ومدينة السلام ومدينة العاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى الشيخ زايد و٦ اكتوبر.

وأشار إلى أن الهيئة بإعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط ومواكبة للتطور التكنولوجى والمعلوماتى في مجال المساحة فقد قامت بتحديث هذه المواصفات الفنية بمشاركة نخبة من المختصين من اساتذة الجامعات والقطاع الخاص والجهات المختصة، وتم اتاحتها لجميع وزارات وجهات الدولة، وتعد هذة المواصفات هي المرجعية الأساسية لإنشاء قاعدة البيانات المكانية للدولة.