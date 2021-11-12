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تداول 651 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 651 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 651 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت مواني البحر الأحمر تداول (651 طن) بضائع عامة ومتنوعة و( 246 شاحنة)، وشملت حركة الصادرات ( 539 طن ) بضائع عامة و( 103 شاحنة ).

وشملت حركة الواردات ( 112 طن ) بضائع عامة و( 143 شاحنة ) ويتواجد ( 9 ) سفن على ارصفة المواني.

في الوقت الذي استقبل ميناء سفاجا السفينة ( دليلة ) بحمولة ( 78 شاحنة ). وتم مغادرة ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة ( 76 شاحنة ) و( 11 ملاكي ).

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة ايلة ( وصول / سفر ).

كما تم استقبال 65 شاحنة بحمولة 112 طن ووتصدير 27 شاحنة بحمولة 539 طن و( 6 سيارة ملاكي ).

واستقبل ميناء السويس السفينة ( بنياس 3 ) بحمولة 367 سيارة ملاكي و13 معدة.

المصرى اليوم

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