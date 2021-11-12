أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إقبال على انتخابات نادي المنيا الرياضي.. 39 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد «صور»

Print
إقبال على انتخابات نادي المنيا الرياضي.. 39 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد «صور» إقبال على انتخابات نادي المنيا الرياضي.. 39 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد «صور»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لانتخاب 10 أعضاء بين 39 مرشحا يتنافسون على مقاعد المجلس .

وقد حرص رجال الدين الاسلامي والمسيحي والسياسيين، والشعبين والرياضيين على المشاركة في التصويت .

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، الكشوف النهائية لانتخابات مجلس الإدارة لدورة جديد، حيث يتنافس 39 مرشحا على 10 مقاعد، بينهم مرشحين اثنين على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و5 على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، و5 على منصب أمين الصندوق، و22 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، و4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

وأعلنت اللجنة، دعوة 6501 عضو بالجمعية العمومية لسداد الاشتراكات والتصويت، وبلغ عدد المسددين للاشتراكات ومن لهم حق التصويت 4525 عضوا .

ودخل المنافسة على منصب الرئيس عاطف عبدالجابر محمد، عضو مجلس شورى سابق، ومحمد حمدي ماضي، باحث قانوني بإدارة المنيا التعليمية، وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد عمر حسن، ووافي محمد منصور، ومصطفى فتحي يونس، وأحمد ثروت أحمد الشهير بـ«ثروت أبوعاليه»، وأحمد عاطف رشاد والشهير بـ«أبوعايد»

وعلي منصب أمين صندوق، أحمد مصطفى أحمد الشهير بـ«أحمد مازن»، ورأفت أحمد مختار، ومصطفى محمد سيد الشهير بـ«مصطفى زيزو»، وخالد فايز عبدالعزيز، ومحمد فتحى محمد،و جمال سالم وراد .

فيما يتنافس 22 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، و4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

انتخابات نادي المنيا الرياضي
انتخابات نادي المنيا الرياضي
انتخابات نادي المنيا الرياضي
انتخابات نادي المنيا الرياضي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)