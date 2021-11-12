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بواسطة الفوتوشوب..شاب يزور اوراق سداده 400 ألف جنيه قرض بنكى

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بواسطة الفوتوشوب..شاب يزور اوراق سداده 400 ألف جنيه قرض بنكى بواسطة الفوتوشوب..شاب يزور اوراق سداده 400 ألف جنيه قرض بنكى

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص ، لقيامه بتزوير مستندات منسوبة لأحد البنوك عبارة عن شهادات مخالصة تفيد قيامه بسداد قيمة قروض شخصية بقيمة 400 ألف جنيه سبق له الحصول عليها من بعض البنوك خلافاً للحقيقة وتقديمهم ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لمسئولى البنك بقصد الحصول على قرض شخصى قيمته 300 ألف جنيه مصرى .

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبحوزته شهادتين منسوبتين صدورهما لبعض البنوك مزورتين بالكامل وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة عن طريق إستخدام برنامج "الفوتوشوب" وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بإحدى مقاهى الإنترنت للحصول على القرض .

المصرى اليوم

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