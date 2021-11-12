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رجال يد الأهلي يواجه هليوليدو في الدوري

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رجال يد الأهلي يواجه هليوليدو في الدوري رجال يد الأهلي يواجه هليوليدو في الدوري

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق هليوليدو في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم على صالة نادي مدينة نصر ويسعى الجهاز الفني إلى استمرار الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق.
كان «رجال يد الأهلي» قد تغلب أمس الخميس على نظيره فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على صالة الطلائع بنتيجة ٣٢-٢٤.
وشهدت مباراة الطلائع مشاركة قوية من جانب مجموعة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم إلى المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية، عقب معسكر الوطني الأخير.
وأشاد طارق محروس المدير الفني للفريق بالمردود البدني والفني من جانب اللاعبين بعد العرض القوي والمميز أمام فريق الطلائع واستغلال الفرص في تسجيل الأهداف مع تحقيق الفوز على منافس قوي بحجم فريق الطلائع.

المصرى اليوم

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