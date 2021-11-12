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غادة والي تبحث مكافحة الجريمة والمخدرات والفساد مع رؤساء المنظمات الدولية في جنيف

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غادة والي تبحث مكافحة الجريمة والمخدرات والفساد مع رؤساء المنظمات الدولية في جنيف غادة والي تبحث مكافحة الجريمة والمخدرات والفساد مع رؤساء المنظمات الدولية في جنيف

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زارت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، مدينة جنيف بسويسرا، وذلك لمقابلة رؤساء ومسئولي المنظمات الدولية ومناقشة سبل التعاون لمكافحة الجريمة والفساد والمخدرات في عدد من القطاعات والمجالات.

تضمنت الزيارة مقابلة بين والي ومدير منظمة التجارة العالمية «نجوزي إن أوكونجو-إيويالا»، حيث ناقشا سبل مكافحة الاتجار غير المشروع وحماية حركة التجارة من التسلل من قبل الجماعات والمصالح الإجرامية، بالإضافة إلى أهمية استعادة الأصول المنهوبة ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، واتفقا على العمل من أجل تعزيز التعاون بين المنظمتين في هذه المجالات.

وأجرت والي أيضاً مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشليه» حول كيفية العمل على ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في نظم ومؤسسات العدالة الجنائية، والقضاء على كافة أشكال التمييز بها، بالإضافة إلى أهمية بناء قدرات الدول في مجال إدارة السجون وفقاً للمعايير الدولية.

كما التقت بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية «غاي رايدر»، حيث تناولا أهمية خلق فرص العمل، بما في ذلك للشباب والمرأة، والتعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا الصدد، من أجل بناء مجتمعات عادلة، وناقشا كيفية وضع خطط فعالة لإعادة إدماج المسجونين في القوة العاملة بعد انتهاء فترة حبسهم.

وقابلت غادة والي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور «تيدروس أدهانوم غيبريسوس»، حيث تناولا أهمية تعزيز العمل المشترك لمكافحة المخدرات المخلقة والأدوية المغشوشة، والتصدي للفساد في قطاع الصحة خاصة على ضوء أزمة كوفيد-19 التي أبرزت مخاطر جديدة تواجه المؤسسات العامة والخاصة في هذا الصدد، وذلك فضلاً عن أهمية العمل على ضمان وصول الأدوية إلى الدول الأفريقية، بما في ذلك الأدوية الموضوعة تحت الرقابة الدولية.

وفي سياقٍ متصل، تضمنت الزيارة أيضاً مقابلة مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز) «ويني بيانيما» تم التأكيد خلالها على أهمية تكثيف العمل المشترك لرفع الوعي بشأن الحماية من مرض الإيدز وخاصة في أفريقيا، بالإضافة إلى مقابلة مع مسؤولي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، شهدت الاتفاق على قيام المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة بدعم جهود الاتحاد في تقديم المساعدة الإنسانية في أفغانستان.

المصرى اليوم

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