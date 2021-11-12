سلة الأهلى تتحدى الجزيرة فى نصف نهائى دورى المحترفين

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة قوية اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الجزيرة، في إطار منافسات نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم على صالة د حسن مصطفى، ويسبقها مباراة فريق المرتبط ١٨ سنة مع الجزيرة في الثانية والنصف عصرا.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعدما حقق الفوز على فريق الاتصالات في لقاء الذهاب بنتيجة 74-65، فيما لم يخض الاتصالات مباراة العودة بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، ومن ثم لم يتمكن من خوض اللقاء.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة فريق الاتصالات في دور الثمانية، وبعد تقديم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71 ، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا ، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريا في لقاء العودة.