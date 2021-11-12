بؤرة تفشي جديدة لفيروس في الصين.. والسلطات تدعو السكان لعدم الخروج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، على خلفية تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا في المدينة للحد من الانتقال إلى خارج المدينة وتقليل الحصص الدراسية وإغلاق عدد من الأماكن، بعدما طلبت الدولة من المدينة احتواء الانتشار بسرعة أكبر، وفقا لـ «رويترز».

وأظهرت البيانات الرسمية، أمس، أن مدينة داليان سجلت أمس 52 إصابة مؤكدة، وهو عدد أكبر مما شهدته أي مدينة صينية أخرى تأثرت بالمرض خلال فترة انتشار مستمر على مستوى البلاد بدأت في منتصف أكتوبر، ما يجعلها مركزا جديدا للوباء بعد أن كانت مدينة هييهي بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وقررت السلطات تقليص عدد المسافرين إلى خارج المدينة بنسبة 96.5 % إلى 918 شخصا في المتوسط يوميا، وذلك بعدما فرضت المدينة التي يقطنها 7.5 مليون نسمة قيودا على وسائل النقل العام وحذرت سكانها من الانتقال إلى خارج داليان لأسباب غير ضرورية.