ام تقتل إبنتها بمساعدة إبنها وزوجها .."تفاصيل"

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و فى الجيزة كشفت اجهزة ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على جثة لطفلة مجهولة وسط كمية من الأخشاب بمدخل مخزن أخشاب أسفل عقار بدائرة المركز وبها سحجات وكدمات وحروق متفرقة "آثار تعذيب" وما قرره "نجار" أنه أثناء قيامه بفتح المخزن محل عمله عثر على الطفلة بمدخل المخزن وتبين ان وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "والدتها وزوجها وشقيقها" لإثنين منهم معلومات جنائية"

تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقررت والدة المجنى عليها أن زوجها دائم التعدى على الطفلة بالضرب بدعوى تهذيبها وتقويمها، وأضافت أنه بتاريخ الواقعة تعدى زوجها على الطفلة بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها وخشية المساءلة إتفقا على التخلص منها وإلقائها بمحل العثور بمساعدة شقيقها.