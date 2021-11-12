رفضت منحه مبلغ مالى ..شاب يقتل عمته فى قنا

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توصلت اجهزة الامن فى قنا لحقيقة ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة إحدى السيدات "مسنة" ، وبها جرح بالرقبة .

توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل شقيق المجنى عليها" وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بقطعة خشبية قام بالتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية ، لرفضها إعطائه بعض المبالغ المالية.