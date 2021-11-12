إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف أرضية شاحنة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية...
اختتمت إدارة تعليم صبيا فعاليات الاحتفاء بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، بعد قيامهما بتوثيق...
أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية...
استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، السيد أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زغرب، وزير الشؤون الإسلامية...
نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه...
المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1
رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16)، قاذفتين أمريكية من نوع...
تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...