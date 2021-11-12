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إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف أرضية شاحنة

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القبض على شخصين أعدا موقعا لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية...

5f50bd48a8.jpg الرياض : الوطن
b30c3bbe6f.jpg07 ربيع الثاني 1443 هـ

1200 مدرسة تبتهج بالبيعة في صبيا

اختتمت إدارة تعليم صبيا فعاليات الاحتفاء بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود...

icon-byline.pngجازان: الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على مواطن ومخالفين مكّنهما من استخدام سيارته لحيازة القات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، بعد قيامهما بتوثيق...

icon-byline.pngجازان: الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تدعو جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ
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رئيس الوزراء الكرواتي يؤكد عزم بلاده افتتاح سفارة بالمملكة تأكيداً لمتانة العلاقة بين البلدين

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، السيد أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زغرب، وزير الشؤون الإسلامية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ
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ليلة إعلامية تستذكر مسيرة البراق

نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

المقاتلات والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16)، قاذفتين أمريكية من نوع...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

وزير الداخلية يدشن مراكز متخصصة في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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