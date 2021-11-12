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بلاغ كاذب يُعيد طائرة " للطيران" المتجهة من للقاهرة إلى الدمام

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بلاغ كاذب يُعيد طائرة "مصر للطيران" المتجهة من السعودية للقاهرة إلى الدمام بلاغ كاذب يُعيد طائرة " للطيران" المتجهة من للقاهرة إلى الدمام
زعم وجود قنبلة على الرحلة

بلاغ كاذب يُعيد طائرة

أعلنت شركة للطيران تلقي قائد طائرة متجهة من إلى مصر بلاغاً بوجود قنبلة على متن الرحلة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن قائد الرحلة رقم MS2688، المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة الدولي، قرّر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، بناءً على تعليمات السلطات في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قِبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبيّن أنه تهديدٌ كاذب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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