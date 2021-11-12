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ليبيا.. بدء ترحل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية

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ليبيا.. بدء ترحل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ليبيا.. بدء ترحل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية
300 دفعة أولى من مناطق القيادة العامة للجيش الليبي

ليبيا.. بدء ترحل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية

أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي.

وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرّرت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.

وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعماً من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على المضي قدماً بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن حتى تتحرر الأراضي الليبية كافة».

وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة «استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي جرى الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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