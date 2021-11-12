"طقس الجمعة": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بسواحل المدينة وتبوك وغبار بالوسطى والشرقية

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سماء صحوة وغيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومتر إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة؛ تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.