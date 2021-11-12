أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جريمة شرف ..أب وإبنه يقتلان إبنتهما وعشيقها فى اسيوط

Print
جريمة شرف ..أب وإبنه يقتلان إبنتهما وعشيقها فى اسيوط جريمة شرف ..أب وإبنه يقتلان إبنتهما وعشيقها فى اسيوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الامن فى أسيوط ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط من بعض الأهالى بالعثور على جثتين بأحد الطرق ، بالإنتقال والفحص تبين وجود جثتى لكلٍ من "إحدى السيدات ، أحد الأشخاص" وبهما جروح متفرقة بالجسم ،توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "والد الأولى وشقيقها "، لإكتشافهما وجود علاقة بين الأولى والثانى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود علاقة غير شرعية بين الأولى والثانى وبتاريخ الواقعة قام المتهمان بإستدراج المجنى عليه "الثانى" لمكان العثور وقام بتوثيق يديه والتعدى عليه بسلاح أبيض "ساطور" كان بحوزة أحدهما ثم قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها بذات الأداة ، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)