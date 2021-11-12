جريمة شرف ..أب وإبنه يقتلان إبنتهما وعشيقها فى اسيوط

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كشفت أجهزة الامن فى أسيوط ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط من بعض الأهالى بالعثور على جثتين بأحد الطرق ، بالإنتقال والفحص تبين وجود جثتى لكلٍ من "إحدى السيدات ، أحد الأشخاص" وبهما جروح متفرقة بالجسم ،توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "والد الأولى وشقيقها "، لإكتشافهما وجود علاقة بين الأولى والثانى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود علاقة غير شرعية بين الأولى والثانى وبتاريخ الواقعة قام المتهمان بإستدراج المجنى عليه "الثانى" لمكان العثور وقام بتوثيق يديه والتعدى عليه بسلاح أبيض "ساطور" كان بحوزة أحدهما ثم قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها بذات الأداة ، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.