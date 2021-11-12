بعد اكتشافها سوء سلوكها.. محامية تنسحب من الدفاع عن موكلتها في دعوى «طلاق للضرر»

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أقامت ربة منزل أمام محكمة الاسرة دعوى ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، ووكلت المدعية إحدى المحاميات للحضور أمام المحكمة لمتابعة القضية .

وقالت المدعية لموكلتها في بداية طلبها لإقامتها الدعوى ضد زوجها بانها ترفض أن تعيش مع شخص لايحترمها ودائم الاعتداء عليها بالضرب، إضافة إلى رفضه الإنفاق عليها وعلى طفليها.

وأشارت المدعية بأنها تحملت الإهانه سنوات طويله ووجدت أن الحياة بينهما مستحيله لاعتياده إهانتها أمام الجيران والاقارب وطردها من مسكن الزوجية في منتصف الليل.

وبدأت المدعية في إتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى بالتوجه للشهر العقارى وتحرير توكيل قضايا للمحامية للحضور عنها في حالة عدم ذهابها إلى المحكمة .

أقامت المحامية الدعوى بتقديم الأوراق إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية، وحدد الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين جلسة لمحاولة الصلح بين الطرفين، إلا أن المدعية أصرت على طلبها للطلاق فتم إحالتها إلى المحكمة المختصة والتي حددت لها جلسها لنظرها .

في أولى جلسات نظر الدعوى على حد قول المحامية فوجئت بحضور موكلتها بصحبه أحد الأشخاص وعرفتها عليه بإنه شقيقها، وخلال انتظار دورها في رول المحكمة حضر الزوج، فظهر على المدعية حالة من الارتباك والتوتر، واقتربت من المحامية وطلبت منها أن تقول أن الشخص الذي بصحبتها هو محام معها في المكتب، فاندهشت المحامية من طلبها وعلمت بان «هذا الشخص ترافقه»، وقررت أمام المحكمة الانسحاب من نظر الدعوى دون تبرير أسباب.