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تقتل زوجها بمساعدة عشيقها..وضعا له المخدر فى العصير ونفذا الجريمة

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تقتل زوجها بمساعدة عشيقها..وضعا له المخدر فى العصير ونفذا الجريمة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها..وضعا له المخدر فى العصير ونفذا الجريمة

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فى الدقهلية كشفت اجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين من إحدى السيدات وشقيق زوجها ، بغياب زوج الأولى وشقيق الثانى "حداد مسلح بإحدى شركات المقاولات" حيث توجه المتغيب لإخلاء طرفه من العمل بالشركة التى يعمل بها فى الإسكندرية ، وأنه كان على تواصل هاتفى مع زوجته على فترات متقطعة وإنقطع الإتصال به ، وفى وقت لاحق ورد إليها إتصال أخبرها خلاله المتصل أن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما وطالبها بالحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراحه .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد "المتصل" وتبين أنه حداد ، مقيم بالدقهلية وإرتباطه بعلاقة صداقة بالمتغيب وكذا إرتباطه بعلاقة بزوجة المتغيب ،أمكن ضبط المتهم وبمواجهته قرر بقيامه بقتل المتغيب وعلم زوجته بذلك وأنها كانت ترغب فـى التخلص منه لسوء معاملته لها ، وقام المتهم بإستدراج المتغيب بدعوى مساعدته فى التنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة له ، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير وبداخلها أقراص مخدرة وعقب تناول المتغيب للعصير وشعوره بحالة إعياء قام بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته وبمواجهة زوجة المجنى عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم وأضافت أنها إدعت على خلاف الحقيقة بأن المجنى عليه كان يتواصل معها تليفونياً على الهاتف .

المصرى اليوم

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