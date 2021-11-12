التحرش بفتاة وسط البلد .وعاهة مستديمة في حلوان ..سرقة مواطن وزوجته (حصاد محكمة الجنايات )

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نظرت محاكم الجنايات والجنح عدد من القضايا الأسبوع الماضى وأصدرت فيها قرارات بالتأجيل، أجلت محكمة جنح بولاق، محاكمة طالب لاتهامه بالتحرش وضرب فتاة بمنطقة وسط البلد لجلسة 15 نوفمبر.

كانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل «طالب»، بكفالة ألف جنيه على ذمة اتهامه بالتحرش وضرب فتاة بمنطقة وسط البلد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق الواقعة، وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم تحديد هوية المتهم والمجني عليه وهي طالبة وتقطن مدينة نصر، وتبينّ إصابتها بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع في وسط البلد وشرائها نظارة من أحد الباعة الجائلين، ضايقها قائد سيارة «لا تعلم بياناته» ولدى معاتبته، نزل من سيارته واعتدى عليها بالسب والضرب، مما نتج عن ذلك إصابتها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه وهو طالب من بولاق أبوالعلا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء في التعدى عليه بالسب.

حددت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، المنعقدة بالتجمع الخامس ،جلسة 9فبراير المقبل للحكم على متهم سرق محل بالاكراة في حلوان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم «سلطان -م» اشترك مع اخرين سبق الحكم عليهم في سرقة بضائع ومبلغ مالى من محل في حلوان والمملوكة للمجنى عليهم «على -أ» و«أحمد-م»وأحمد-أ«و»ناجح -م«،وتبين من التحقيقات أن المتهمين اقتحموا المخزن الخاص بالمجنى عليهم بالاسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية بطريقة عشوائية وتمكنوا بهذه الطريقة من سرقة بضائع المجنى عليهم وفروا هاربين.

كما سرقوا سيارة نقل والمملوكة للمجني عليه«أسامة -ح» كرها عقب ارتكابهم لجريمة سرقة المتجر بأن اشهروا في وجهه الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم واطلقوا منها أعيرة نارية لبلوغ مقصدهم مما تخلف عن حدوث إصابته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه إلا وهو تخلص المجني عليه من مفاتيح السيارة وتمكنه من الفرار.

كما حددت نفس الدائرة، جلسة 9فبراير المقبل للحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في حلوان.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة التسبب في إصابة مواطن بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تشاجرا مع المجنى عليه بسبب خلافات سابقة، واعتديا عليه بالضرب بسلاح أبيض «كزلك» في الذراع اليسرى مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مواطن وزوجته بالإكراه في منطقة منشاة ناصر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لانهم في يوم 26 أكتوبر 2020 دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه «محمد –ف» وزوجته «سحر-ع» بقصد ترويعهما وتخويفهما لسلب ما لهم وفرض السطو عليهما ما كان من شانه إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا مبلغ نقدي من المجني عليهما حال سيرهما بالطريق ليلا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن ترصدوهما وباغتوهما بطريق ناء مستوقفين اياهما واقتادوهما بمعزل عن بعضهما البعض وهددوهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبلغ مالي .

وقال المجنى عليه بأنه حال استقلاله السيارة خاصته بالطريق العام باغته المتهمين كاسرا أحدهم زجاج سيارته واقتادوه لسيارة قاطعين صلته بزوجته لفرض السطو عليه وترويعه بقصد سلب ماله واستقلوا سيارته بما بها من منقولات فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته .

أفادت تحريات الرائد محمد المعداوى رئيس مباحث منشاة ناصر ان تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وفق رواية المجنى عليهما واحراز المتهم السادس مسدس صوت وتم استصدار اذن من النيابة العامة وبضبط 9 متهمين عثر بحوزتهم على المسروقات حل دلوفه للحانون الخاص به فوجئ بترصد المتهم الأول وما أظفره عاجلة بطعنه في رقبته مستخدما سلاحا ابيضا «كتر» محدثا اصابته .