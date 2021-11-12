قرار المحكمة الإقتصادية في قضيتى ريناد عماد فتاة «التيك توك» والفنان أحمد فلوكس

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أصدرت المحكمة الاقتصادية الأسبوع الماضى قرارين في قضيتى فتاة التيك توك ريناد عماد والفنان أحمد فلوكس وقررت المحكمة تأجيل استئناف ريناد عماد المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على مواد خادشة للحياء، إلى جلسة 14 ديسمبر.

ريناد عماد - صورة أرشيفية

كانت نيابة الدقي قد قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات تخدش الحياء، تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

وقالت المتهمة، في التحقيقات، إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ضبطت المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية.

كما حددت محكمة استئناف الاقتصادية جلسة 8 ديسمبر لنظر استئناف الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر ضده بالحبس عامين ووكفالة 50 ألف جنيه وغرامة 200 ألف جنية، في اتهامه بتهديد وإزعاج سيدة أعمال.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق. وفى الموضوع، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والمقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنيه، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.