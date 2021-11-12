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الدولار يرتفع ومستثمرون يتوقعون زيادة سعر الفائدة منتصف 2022

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الدولار يرتفع ومستثمرون يتوقعون زيادة سعر الفائدة منتصف 2022 الدولار يرتفع ومستثمرون يتوقعون زيادة سعر الفائدة منتصف 2022

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صعد الدولار اليوم الجمعة لثالث يوم على التوالي بعدما أحدث ارتفاع شديد في التضخم الأمريكي صدمة في الأسواق ودفع المستثمرين للمراهنة على رفع سعر الفائدة الأمريكية بحلول منتصف 2022 .
ومع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020، يراهن المستثمرون أكثر على أن مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة سيضطرون لزيادة الفائدة أقرب من المتوقع.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.1 بالمئة إلى 95.27 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

وانخفض اليورو إلى أقل مستوى في 16 شهرا، وجرى تداوله مقابل 1.1436 دولار. ونزل الإسترليني إلى 1.3354 دولار وهو أقل مستوياته منذ بداية هذا العام.
كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7277 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وبالنسبة للعملات الرقمية، هبطت بيتكوين إلى أقل بقليل من 65 ألف دولار متراجعة عن ارتفاع قياسي بلغت خلاله 69 ألف دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

المصرى اليوم

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