«نسيت الكلام كدة دبستوني».. موقف لن ينساه هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

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أحيا النجم هاني شاكر، حفلا جماهيريا كبيرا، ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية،أمس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وتعرض هاني لموقف لن ينساه في الحفل حينما طلبت منها واحدة من الحضور أن يغني «أصاحب مين» وبالفعل قام بتلبية طلبها رغم انه لم يقوم بعمل بروفة عليها مع الفرقة الموسيقية، وفوجىء بانه قد نسى بعض كلمات الأغنية وقال لجمهوره: «أنا نسيت الكلام يا ولاد كدة دبستوني، هغني اصاحب مين علشان ميبقاش نفسكم في أي حاجة«.

ووجه هانىالشكر للدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والقائمين على المهرجان وغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى بمجموعة مختارة من اعماله الشهيرة كان منها ولا بيك ولا بيا، لو روحت بعيد، مع قلبك، لو سمحتوا، دعوة فرح، المفروض، وعد منى، يا ريتني، يا ريتك معايا، نسياك صعب اكيد، ادينى قلبى تانى، كدة بردوا يا قمر، متهدديش، سألتك، لسة بتسألي، اصاحب مين، على الضحكاية إلى جانب ليه يا قلبى ليه ل فايزة احمد، قارئة الفنجان واحلف بسماها من اعمال العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ .

سبقه فاصلا تضمن كوكبة من الغنائيات الذهبية كان منها يا تمر حنة وسألوني الناس اداء كنزى، ع الحلوة والمرة تغنى بها محمد حسن إلى جانب دويتو شحات الغرام وشاركته فيها ايمان عبدالغنى التي شدت ب يا عيوني ليه تداري، كل اللى لاموني وبلاش تفارق، وفى بداية الحفل عزفت الفرقة موسيقى كل هذا الحب ل عمار الشريعى.

وشهد مسرح الجمهورية حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وسبقها فاصل غنائي لكل من ابراهيم فاروق، أحمد محسن والمغربيان على المديدي وايوب التجاني.

وعلى مسرح مكتبة الاسكندرية قدم النجم التونسى صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات بعد فاصل غنائي للمطربة ريهام عبدالحكيم.

كما اقيم على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي وسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان.

كما قدمت فرقة الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلا على المسرح الخارجى تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.