«خلاف على الميراث».. عامل يقتل شقيقه الأصغر بطعنه أثناء نومه بإحدى قرى الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بسبب الخلاف على تقسيم الميراث أنهى عامل في الدقهلية، حياة شقيقه الأصغر بعدما سدد له عدة طعنات في الصدر وبالبطن أثناء نومه مما تسبب في وفاته وتمكنت المباحث من ضبط الأخ وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالي قرية الحميدية التابعة للمركز بمصرع شاب على يد شقيقه طعنا

وبانتقال ضباط مباحث الدقهلية إلى مكان الواقعة والفحص تبين مصرع شاب يدعى «ابراهيم محمد محمد المتولي»، 20 سنة متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقه بجسده واتهم الأهالة شقيقه الأكبر، ممدوح، 27 عاما عامل، بأنه استغل نوم شقيقه الأصغر وطعنه عدة طعنات متفرقه حتى لفظ انفاسه الأخيرة وذلك لخلافات بينهم على الميراث.

وأكد شهود العيان أنهم استيقظوا، على صرخات إحدى السيدات وبتجمع الأهالي عند منزلها تبين العثور على شاب مقتولا وبه طعنات بآلة حادة وان شقيقه هو مرتكب الواقعة وفر هاربا

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والتحفظ على الجثة على ذمة تصرفات النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات