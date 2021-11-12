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أكد الخبير الدولى محمد داود وأستاذ الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبى أن الإعلان رسمياً عن اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP27 فبمثابة اعترافا دولياً بما حققته مصر في مجالات التنمية والحفاظ على البيئية وقد احتلت مصر المركز الواحد والعشرين عالميًا والثامن عشر على مستوى الدول المصنفة والثاني على قارة إفريقيا وعربياً، وذلك في مؤشرات أداء التغير المناخي لعام 2022، متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا واليابان والمكسيك.

وأِشار داود في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى سعى الحكومة في خطتها الطموحة إلى الوصول في عام 2021/2022 إلى 691 مشروع أخضر، وأن تكون 50% من المشروعات خضراء بحلول عام 2025.كما أنه يعكس الثقة في مصر من حيث الأمن والأمان، حيث يجمع الحدث الدولي نحو 197 دولة.

وأشاد داود بقرار اختيار مدينة شرم الشيخ الساحرة لاستقبال مؤتمر تغير المناخ العام القادم، لتبادل الأفكار وطرح الرؤى والعمل الجاد والتعاون المثمر للوصول لقرارات عادلة ومتوازنة وشاملة نحو الاسراع في اتخاذ خطوات ومبادارات من شأنها المساهمة في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الهدف المنشود للوصول إلى إرتفاع في درجة حرارة الأرض لا يزيد عن درجة ونصف مئوية، وقيام الدول الغنية بواجبها نحو دعم ومساعدة الدول النامية والأكثر تضرراً على البدء سريعا في اجراءاتها للمواجهة والتكيف من خلال الدعم المالي والعلمي والفني.