«الجمارك» تناقش معوقات «التسجيل المسبق للشحنات» مع اتحاد الصناعات

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أجرى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزيرالمالية للمتابعة وشئون تطويرمصلحة الجمارك، حوارا مفتوحا مع المهندس محمد البهي، عضومجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات للرد على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» .

ويأتي ذلك حسب بيان لمصلحة الجمارك – اليوم الجمعة- في إطارتكليفات الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية بالحرص على التعاون وإقامة جسورالتواصل والتفاعل والتنسيق المستمرمع شركاء المجتمع الصناعى والتجارى وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والصناعية .

وأكد محمد البهي، عضومجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على سرعة التواصل لحل مشاكل اومعوقات تواجه الاتحاد وتقديم الحلول السريعة، مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك للتيسيرعلى المنتجين والمصدرين .

وشهد الإجتماع مناقشة المشاكل التي تواجه بعض الشعب بالإتحاد والعمل على حلها ومنها الفاتورة الهيكلية وبطء السيستم وتأخرالردود على الإستفسارات بمركزالإتصالات والموافقات المسبقة لبعض البضائع ومشكلة تأخرعروض المواد الكيماوية.

وطالبت بعض شركات قطاع إنتاج الدواء بمنحها بعض الإستثناءات بتخصيص مسارسريع لها بصفتها أحد الصناعات الإستراتيجية .

من جانبه اكد رئيس مصلحة الجمارك حرص وزيرالمالية على تقديم كامل الدعم وكافة أوجه المساندة للمصدرين والمنتجين المصريين لتشجيع الصناعة المحلية وتشغيل المصانع وزيادة التصديروتحفيزالإستثمار، متعهدا بإزالة العوائق ووضع حلول جذرية لمساندة المنتجين والمصدرين، ومنح القطاع الخاص فرصا حقيقية للإستثمارفى شتى المجالات .

وأشار «غتوري» إلى البدء في التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ أول أكتوبرالماضى ورغم وجود بعض الصعوبات والمعوقات في بداية تطبيق هذا النظام نحاول التغلب عليها وتذليلها، وهناك تحسن تدريجى وملحوظ في مستوى الخدمة .

وقال أنه قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المتعاملين مع الجمارك على مدار 24 ساعة لتلقى جميع الإستفسارات عن أية معلومات خاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتقديم الدعم الفنى عبر رقم الهواتف الخاصة بغرفة العمليات المركزية لمنظومة ACI وهى 01222200899 للجمارك و01278738307 لشركة نافذه وكذلك رقم الخط الساخن (15460) والتواصل عبر البريد الالكتروني المخصص للخدمة أيضا وهو

ACIaci@customs.gov.eg و

ACI.campaign@mts-egy.com

وأكد رئيس المصلحة أنه قد تم تطويروتحديث المعايير والشروط الخاصة ببرنامج الفاعل الاقتصادي، بما يجذب عدد أكبرمن المتعاملين مع الجمارك والسماح بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء».

وقال إن المنافذ والموانئ الجمركية تقوم بتطبيق الإفراج بنظام «المسارالأخضر» للشركات المنضمة لنظام الفاعل الاقتصادي المعتمد والذي يعني عدم فتح حاويات الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء والإفراج عنها بالسيل الجمركي لهذه الشركات المعتمدة والملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات.

وأضاف أنه يتم الاتفاق والتنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء لتسريع الإجراءات والكشف الظاهري للبضائع الواردة لهم، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات في القائمة البيضاء حاليا تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية وعلى ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة، كما تقدمت عدة شركات أخرى للانضمام وجاري استكمال الإجراءات.

من جانبها قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزيرالمالية إنه قد تم الربط مع أغلب الجهات داخل منظومة نافذة وأنه سيتم تخصيص مسارسريع بالمراكزاللوجيستية لمستلزمات الإنتاج، لافته إلى أنه تم تزويد سيرفرجديد للمنظومة للتغلب على مشكلة بطئ السيستم، وأن جميع المستندات الخارجية يقوم المورد برفعها عن طريق شركة كارجو إكس أما المستندات الداخلية فيقوم المستورد أو وكيله من المستخلصين برفعها، لافته إلى أهمية وضع مزايا تحفيزية لتشجيع المستوردين الذين يتعاملون بنظام الإفراج المسبق عن البضائع .