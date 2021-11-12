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للسيطرة على «جوع الشتاء».. خبيرة تغذية تكشف طرقا صحية ()

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للسيطرة على «جوع الشتاء».. خبيرة تغذية تكشف طرقا صحية (فيديو) للسيطرة على «جوع الشتاء».. خبيرة تغذية تكشف طرقا صحية ()

كشفت الدكتورة أميرة سعيد إخصائية الصحة العامة والتغذية، طرق صحية للسيطرة على الشعور شبه المستمر بالجوع خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.

قالت «سعيد» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الجمعة، إننا نحتاج للشعور بالدفئ من خلال تناول الطعام ولكن بأقل سعرات حرارية، لذلك ليس هناك مانع من تناول شوربة العدس مثلًا لكن دون إضافة مكونات ترفع من سعراتها الحرارية مثل البطاطس أو ، بل يمكن إضافة خضراوات صحية ضمن مكوناتها مثل الكوسة والكرنب.

أضافت أنه من أهم الأشياء في النظام الغذائي هي تناول خمس وجبات صحية على مدار اليوم، وعدم الانتظار لفترات طويلة بدون طعام، لأن تلك العادة تدفع صاحبها لتناول كميات كبيرة من الطعام وبسرعة دون التفكير في نوعية الطعام.

أوضحت أنه يمكن أيضًا تناول المشروبات الساخنة قليلة السعرات مثل الشاي واليانسون والنعناع، موضحة أن تناول خمس وجبات متنوعة بين الإفطار والغداء والعشاء مع وجبتين صغيرتين بجانب تناول المشروبات الدافئة يحافظ على الشعور بالشبع.

وأشارت إلى بعض العادات الخاطئة التي تسبب الشعور بالجوع مثل قضاء وقت طويل بعد تناول وجبة الإفطار بدون طعام، وتجنب تناول السكريات التي تعجل مع الشعور بالجوع بين الوجبات، ونصحت بتناول البروتينات لأنها تساعد على الشعور بالشبع.

المصرى اليوم

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