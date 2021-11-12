المؤبد والمشدد لمتهمي «داعش الزاوية الحمراء» ..استدعاء زوجة الإرهابي هشام عشماوي ..«خلية الجوكر» وعائشة الشاطر ..حصاد الأسبوع من قضايا الإرهاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأسبوع الماضى عدد من القضايا التي ضمت عناصر جماعة الأخوان الإرهابية وأصدرت المحكمة فيها أحكام وقرارات، ومن أبرز القضايا، «داعش الزاوية الحمراء» وقضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة آخر بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة متهمة بالسجن المشدد 3 سنوات وإدراجهم على قوائم الكيانات في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما نظرت الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد الجماعة الإرهابية، و30 آخرين، في اتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وقررت المحكمة التأجيل إلى 15 ديسمبر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، قد وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما وجهت لهم تهم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وأجلت ذات الدائرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية كتائب الفرقان»، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.لجلسة 11يناير المقبل، مع استدعاء زوجة الإرهابى هشام عشماوى

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست للاعتداء على الحريات ونشر الفوضى في البلاد، وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين زوج شقيقة الإرهابي هشام عشماوي، ووجهت له النيابة تهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

كما أجلت محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية» إلى جلسة 10 يناير.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019 تولّوا قيادة جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط وفرد شرطة وتخريب ممتلكات عامة «سيارات شرطة».

ووجّهت النيابة للمتهمين الأول والثاني الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية «بنادق ومسدسات خرطوش».

وقررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين، في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجوكر الإرهابية»،لجلسة 20 نوفمبر.

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومششخنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.